«Селтик» — «Копенгаген»: счет матча 1:3, обзор голов

Шотландскийпотерпел домашнее поражение от датского(1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 51-й минуте открыли гости — отличился вышедший после перерыва на замену уругвайский нападающий Майкл Сантос.

На 83-й минуте «Селтик» отыгрался — Одсонн Эдуард реализовал пенальти. Перевести игру в экстра-таймы хозяевам не удалось — на 85-й минуте испанский хавбек Пеп Бьель вывел датчан вперед.

Окончательный счет на 88-й минуте установил сенегальский нападающий «Копенгагена» Даме Н'Дойе.

В первом матче «Копенгаген» на выезде сыграл вничью 1:1. По сумме двух встреч он вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник датчан по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля. 0