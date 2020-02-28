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    «Копенгаген» выбил «Селтик» из Лиги Европы

    «Селтик» — «Копенгаген»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Шотландский «Селтик» потерпел домашнее поражение от датского «Копенгагена» (1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 51-й минуте открыли гости — отличился вышедший после перерыва на замену уругвайский нападающий Майкл Сантос.

    На 83-й минуте «Селтик» отыгрался — Одсонн Эдуард реализовал пенальти. Перевести игру в экстра-таймы хозяевам не удалось — на 85-й минуте испанский хавбек Пеп Бьель вывел датчан вперед.

    Окончательный счет на 88-й минуте установил сенегальский нападающий «Копенгагена» Даме Н'Дойе.

    В первом матче «Копенгаген» на выезде сыграл вничью 1:1. По сумме двух встреч он вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

    Соперник датчан по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля. 0

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