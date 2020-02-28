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    «Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы

    «Арсенал» — «Олимпиакос»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от греческого «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 53-й минуте открыли гости. Вальбуэна от углового флага навесил к ближней штанге, где Пап Сиссе опередил соперников и переправил мяч в ворота «Арсенала».

    Так как первый матч завершился победой «канониров» со счетом 1:0, по истечению основного времени игра перешла в экстра-таймы.

    На 113-й минуте «Арсенал» отыгрался. Озил справа навесил к воротам гостей, Мартинелли сделал скидку на Обамеянга, который в падении через себя «ножницами» вколотил мяч в сетку.

    А на 119-й минуте Юссеф Эль-Араби забил второй мяч в ворота лондонского клуба, выведя «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
    «Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 д.в. (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Сиссе, 53 (0:1). Обамеянг, 113 (1:1). Эль-Араби, 120 (1:2)«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Езил, Джака, Себальос (Торрейра, 72), Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг, Пепе, Сака«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Сиссе, Ба, Вальбуэна, Бухалакис, Гильерме (Пападопулос, 117), Камара, Эль-Араби, Ранджелович (Масурас, 77. Бруну Гашпар, 85)Предупреждения: Ба, 21. Камара, 59
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