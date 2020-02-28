«Арсенал» — «Олимпиакос»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от греческого(1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 53-й минуте открыли гости. Вальбуэна от углового флага навесил к ближней штанге, где Пап Сиссе опередил соперников и переправил мяч в ворота «Арсенала».

Так как первый матч завершился победой «канониров» со счетом 1:0, по истечению основного времени игра перешла в экстра-таймы.

На 113-й минуте «Арсенал» отыгрался. Озил справа навесил к воротам гостей, Мартинелли сделал скидку на Обамеянга, который в падении через себя «ножницами» вколотил мяч в сетку.

А на 119-й минуте Юссеф Эль-Араби забил второй мяч в ворота лондонского клуба, выведя «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы.