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    «Тинькофф банк» стал титульным спонсором РПЛ

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о заключении соглашения о титульном партнерстве с «Тинькофф банком».

    РПЛ
    РПЛ

    Соглашение подписано сроком на сезоны 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022.

    В рамках соглашения «Тинькофф» станет титульным спонсором российской Премьер-лиги. Бренд «Тинькофф» будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.

    «Мы рады началу сотрудничества с "Тинькофф", с одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом. Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда "Тинькофф", который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию — именно ту, на которую российская Премьер-Лига стратегически делает ставку.

    Сотрудничество с РПЛ — это новый уровень вовлечения "Тинькофф" в футбол, и мы рады принять новых партнёров в нашу футбольную семью», — заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

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