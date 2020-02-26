«Тинькофф банк» стал титульным спонсором РПЛ

Российская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о заключении соглашения о титульном партнерстве с

Соглашение подписано сроком на сезоны 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022.

В рамках соглашения «Тинькофф» станет титульным спонсором российской Премьер-лиги. Бренд «Тинькофф» будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.

«Мы рады началу сотрудничества с "Тинькофф", с одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом. Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда "Тинькофф", который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию — именно ту, на которую российская Премьер-Лига стратегически делает ставку.

Сотрудничество с РПЛ — это новый уровень вовлечения "Тинькофф" в футбол, и мы рады принять новых партнёров в нашу футбольную семью», — заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Тинькофф Банк» также хотел спонсировать сборную России, но стороны не договорились. 0