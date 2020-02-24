Ковачич: Мы будем готовы доставить неприятности «Баварии»

Полузащитник «Челси»поделился ожиданиями от домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны "Баварии". В бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности.

Конечно, победа над "Тоттенхэмом" в премьер-лиге стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против "Манчестер Юнайтед", нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с "Тоттенхэмом".

Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0