Гаттузо: Я хочу, чтобы завтра «Наполи» не боялся «Барселону»

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спасибо команде и [бывшему тренеру] Карло Анчелотти за их работу. Я пока ничего не сделал. Я хочу, чтобы завтра "Наполи" не боялся.

Мы не слишком удачно играли на "Сан-Паоло" в последние недели за исключением матча против "Ювентуса". Завтра я хочу увидеть команду, которая умеет сражаться.

Нужно смело противостоять "Барселоне", нельзя слишком сильно переживать. Я хочу видеть динамичную команду, которая до конца играет с радостью. Может ли "Наполи" выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда.

Лоренцо [Инсинье] сказал, что Месси — великий игрок, но он не только великолепен как футболист. Он величайший в том, как строит свою карьеру.

Он пример для детей. Он никогда не говорит ничего неуместного», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0