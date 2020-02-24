ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Зидана переживает спадРешения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
  • 18:48
    • Гаттузо: Я хочу, чтобы завтра «Наполи» не боялся «Барселону»
  • 15:57
    • Стали известны почти все участники Кубка Гагарина
  • 15:20
    • Хачанов обыграл Кукушкина на турнире в Дубае
  • 15:11
    • «Куньлунь» лишился шансов на плей-офф
  • 14:02
    • Стал известен размер гонорара вероятного боя Джошуа — Фьюри
    Все новости спорта

    Гаттузо: Я хочу, чтобы завтра «Наполи» не боялся «Барселону»

    Футбол Наполи Футбол Италии Барселона Футбол Испании Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Спасибо команде и [бывшему тренеру] Карло Анчелотти за их работу. Я пока ничего не сделал. Я хочу, чтобы завтра "Наполи" не боялся.

    Мы не слишком удачно играли на "Сан-Паоло" в последние недели за исключением матча против "Ювентуса". Завтра я хочу увидеть команду, которая умеет сражаться.

    Нужно смело противостоять "Барселоне", нельзя слишком сильно переживать. Я хочу видеть динамичную команду, которая до конца играет с радостью. Может ли "Наполи" выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори никогда.

    Лоренцо [Инсинье] сказал, что Месси — великий игрок, но он не только великолепен как футболист. Он величайший в том, как строит свою карьеру.

    Он пример для детей. Он никогда не говорит ничего неуместного», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ
  • 16/02/2020 в 22:22
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Барселона»
  • 1.95
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Ливерпуль» на «Вест Хэме» за мадридское фиаско?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Лэмпарда сыграет в Лондоне закрыто
  • «Челси» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Выиграет ли «Барселона» в Италии?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Габриэл Жезус Футбол Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»Главные выводы после встречи второй и третьей команд АПЛ Вчера в 14:540
  • 15:01
    • Мартинес о травме Азара: Травма оставит его без футбола как минимум на три месяца
  • 14:26
    • «Мордовия» обыграла «Томь» в кубке ФНЛ
  • 13:33
    • Гаттузо: Мы не должны бояться «Барселону»
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» 14:060
  • Экспресс дня

  • «Наполи» и «Барселона» не порадуют фанов голами?
  • 3.33
    •
  • 18:29
    • Наместников перейдет в «Колорадо»
  • 18:13
    • Рублев успешно стартовал на турнире в Дубае
  • 16:15
    • «Интер» может купить Обамеянга в случае ухода Мартинеса
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры 00:510
  • 13:06
    • Клопп о «лучшей команде мира»: Приятно, когда люди так говорят
  • 07:05
    • «Вашингтон» выменял Ковальчука у «Монреаля»
  • 14:52
    • «Милан» может назначить Рангника главным тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие