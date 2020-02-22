«Шальке» — «Лейпциг»: счет 0:5, обзор голов

В матче 23 тура немецкой Бундеслигина выезде разгромилсо счетом 0:5.

Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера. Уже во втором тайме отметился сам Вернер с передачи Кристофера Нкунку.

Далее француз ассистировал еще в трех случаях. Он отдал передачу на Марселя Хальстенберга, Анхелино и Эмиля Форсберга.

«Быки» остаются вторыми, набрав 48 очков. «Шальке» падает ниже и занимает уже шестое место. В активе «кобальтовых» 36 баллов.