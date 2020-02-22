«Шальке» — «Лейпциг»: счет 0:5, обзор голов

Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера. Уже во втором тайме отметился сам Вернер с передачи Кристофера Нкунку.
Далее француз ассистировал еще в трех случаях. Он отдал передачу на Марселя Хальстенберга, Анхелино и Эмиля Форсберга.
«Быки» остаются вторыми, набрав 48 очков. «Шальке» падает ниже и занимает уже шестое место. В активе «кобальтовых» 36 баллов.
Бундеслига. 23 тур
«Шальке» — «Лейпциг» — 0:5
Голы: 0:1 — 1 Забитцер, 0:2 — 61 Вернер, 0:3 — 67 Хальстенберг, 0:4 — 80 Анхелиньо, 0:5 — 89 Форсберг«Шальке»: Нюбель, Настасич, Кабак, Кенни, Очипка, Харит, Сердар (Грегорич, 70), Матондо (Кутуджу, 46), Маскарель, Раман, Маккенни (Шопф, 55)«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Упамекано, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75)Предупреждения: Раман (3), Лаймер (5), Харит (43), Вернер (57), Упамекано (78)