Гвардиола: Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся сыграть в своей манере

В матче 27 тура АПЛвыиграл усо счетом 0:1. Наставник «горожан»дал комментарий по этому поводу и рассказал о предстоящем поединке с

«Мы не забили четыре раза подряд с пенальти. Возможно, мы будем бить пенальти тогда, когда нам он будет необходим для выигрыша чего-нибудь.

Вратари играют хорошо. Но следующий пенальти мы реализуем.

Подготовка к "Реалу" после 12 дней отпуска прошла здорово, мы провели 2 хороших матча.

Здорово, что мы готовились к "Реалу", встречаясь с крепкими соперниками.

Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своей манере», — приводит слова испанца BBC. 0