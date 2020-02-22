Гвардиола: Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся сыграть в своей манере

Хосеп Гвардиола
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«Мы не забили четыре раза подряд с пенальти. Возможно, мы будем бить пенальти тогда, когда нам он будет необходим для выигрыша чего-нибудь.
Вратари играют хорошо. Но следующий пенальти мы реализуем.
Подготовка к "Реалу" после 12 дней отпуска прошла здорово, мы провели 2 хороших матча.
Здорово, что мы готовились к "Реалу", встречаясь с крепкими соперниками.
Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своей манере», — приводит слова испанца BBC. 0