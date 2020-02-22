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    Гвардиола: Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся сыграть в своей манере

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    В матче 27 тура АПЛ «Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» со счетом 0:1. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола дал комментарий по этому поводу и рассказал о предстоящем поединке с «Реалом».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы не забили четыре раза подряд с пенальти. Возможно, мы будем бить пенальти тогда, когда нам он будет необходим для выигрыша чего-нибудь.

    Вратари играют хорошо. Но следующий пенальти мы реализуем.

    Подготовка к "Реалу" после 12 дней отпуска прошла здорово, мы провели 2 хороших матча.
    Здорово, что мы готовились к "Реалу", встречаясь с крепкими соперниками.

    Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своей манере», — приводит слова испанца BBC. 0

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