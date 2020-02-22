Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:2) в 23-м туре немецкой Бундеслиги.

«Я доволен результатом. "Падерборн" был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны уметь одной командой справляться с ударами и добиваться победы.

Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не все получалось великолепно. В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто.

В перерыве мы это обсудили. Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. "Падерборн" показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремленно играют вперед. Я рад, что нам удалось взять три очка, — цитирует Флика официальный сайт мюнхенского клуба.

"Бавария" с 49 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Падерборн" (16 баллов) — замыкает турнирную таблицу. 0