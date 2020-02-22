«Бавария» — «Падерборн»: счет матча 3:2, обзор голов

Мюнхенскаяобыграла(3:2) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев поля дубль оформил Роберт Левандовский, еще один мяч забил Серж Гнабри.

За «Падерборн» отличились Деннис Србени и Свен Михель.

«Бавария» упрочила свое лидерство в таблице Бундеслиги, оторвавшись от Лейпцига на четыре очка.