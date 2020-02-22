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    «Бавария» вырвала победу у «Падерборна»

    «Бавария» — «Падерборн»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» обыграла «Падерборн» (3:2) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
    «Бавария»

    В составе хозяев поля дубль оформил Роберт Левандовский, еще один мяч забил Серж Гнабри.

    За «Падерборн» отличились Деннис Србени и Свен Михель.

    «Бавария» упрочила свое лидерство в таблице Бундеслиги, оторвавшись от Лейпцига на четыре очка.

    Бундеслига. 23-й тур
    «Бавария» — «Падерборн» — 3:2 (1:1)
    Голы: Гнабри, 25 (1:0). Србени, 44 (1:1). Левандовски, 70 (2:1). Михель, 75 (2:2). Левандовски, 88 (3:2)«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез, Киммих, Одриосола (Мюллер, 63), Тиагу Алькантара, Коутинью (Коман, 63), Гнабри, Толиссо (Зиркзе, 87), Дэйвис, Левандовски«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Хольтманн (Ястржембски, 30), Шонлау, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Србени (Фридьонссон, 81), Мамба (Михель, 53)Предупреждения: Гьясула, 34. Эрнандез, 54. Михель, 61. Антви-Аджей, 84
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