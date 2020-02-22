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    «Челси» удержался на четвертом месте в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»

    «Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Челси» нанес поражение «Тоттенхэму» в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.

    «Синие» вышли вперед на 15-й минуте, когда Оливье Жиру удачно сыграл на добивании после того, как Росс Баркли пробил в каркас ворот.

    На 48-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо точно пробил в дальний нижний угол после передачи Баркли.

    «Шпоры» сократили отставание лишь на 89-й минуте благодаря автоголу Антонио Рюдигера.

    АПЛ. 27-й тур
    «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:0)
    Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71)«Тоттенхэм»: Льорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78)Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81

    Благодаря этой победе «Челси» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ (44 очка). «Тоттенхэм» идет пятым (40 очков). 0

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