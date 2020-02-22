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    «Бетис» поделил очки с «Мальоркой»

    «Бетис» — «Мальорка»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» — 3:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев поля отличились Серхио Каналес, Набиль Фекир и Хоакин Санчес.

    За гостей голы забили Хуан Эрнандес, Анте Будимир и Такэфуса Кубо.

    «Бетис» находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» занимает 17-ю строчку

    Примера. 25-й тур
    «Бетис» — «Мальорка» — 3:3 (2:2)
    Голы: Кучо Эрнандес, 16 (0:1). Каналес, 19 — с пенальти (1:1). Будимир, 27 (1:2). Фекир, 35 — с пенальти (2:2). Хоакин, 48 (3:2). Кубо, 70 (3:3)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Аленья, 74), Хоакин (Тельо, 78), Лорен Морон«Мальорка»: Рейна, Райльо, Кутрис (Гамес, 31), Вальент, Севилья, Посо (Седлар, 82), Кубо, Родригес, Баба (Джуниор, 68), Будимир, Кучо ЭрнандесПредупреждения: Гамес, 58. Бартра, 68. Аленья, 90+4
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