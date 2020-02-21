ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
  • 15:10
    • Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:57
    • «Бернли» не отпустил нападающего в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

    «В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца — это период восстановление после его травмы.

    Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки.

    Вообще, примечательно, что Тарасов во второй раз подряд получает настолько серьёзную травму. Думаю, стоит обратить внимание, на тот объем нагрузок, который ему дают», — цитирует Василькова Sport24.ru.

    Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником, который подписал соглашение до конца сезона 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • Вчера в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача Вчера в 13:330
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 18:48
    • Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет
  • 18:33
    • Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на три недели
  • 18:16
    • Гендиректор «Рубина»: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 16:53
    • «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити»
  • 16:05
    • Брэйтуэйт включен в заявку «Барселоны» на матч с «Эйбаром»
  • 15:48
    • ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие