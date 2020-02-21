Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет

Бывший врач «Спартака»прокомментировал травму полузащитника «Рубина»

Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

«В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца — это период восстановление после его травмы.

Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки.

Вообще, примечательно, что Тарасов во второй раз подряд получает настолько серьёзную травму. Думаю, стоит обратить внимание, на тот объем нагрузок, который ему дают», — цитирует Василькова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником, который подписал соглашение до конца сезона 0