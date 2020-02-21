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    Плетикоса: Надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионство

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    Бывший вратарь московского «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса дал комментарий после матча Кубка Легенд с командой Нидерландов.

    Стипе Плетикоса
    Стипе Плетикоса

    41-летний хорват помог сборной звёзд одержать победу со счётом 12:3.

    «Я всегда рад вернуться в Москву. Считаю Россию своей второй страной. Москва с каждым годом становится всё прекраснее и прекраснее.

    Чувствую огромное уважение со стороны болельщиков "Спартака" и "Ростова" и отдаю им то же самое. Надеюсь, что завтра и послезавтра придёт ещё больше людей посмотреть за нашей командой.

    Конечно, я слежу за "Спартаком" и "Ростовом", болею за них и надеюсь, что они будут бороться за чемпионство. На "Спартак" даже в такой ситуации надеюсь, в футболе может всё произойти.

    Что касается Тедеско, то каждому тренеру нужно время, они любят это говорить. Надеюсь, что "Спартак" вместе с ним хорошо провёл предсезонку. Картина его работы уже будет видна в первых матчах с "Динамо" и ЦСКА.

    Кто будет фаворитом в дерби? Конечно, "Спартак". А вообще, дерби — это особый матч, мы тоже не были фаворитами в том матче, когда выиграли спустя восемь лет.

    "Атлетико" не был фаворитом в матче с "Ливерпулем". Надеемся и верим, что "Спартак" выиграет», — передаёт слова Плетикосы «Чемпионат». 0

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