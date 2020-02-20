Льорис: Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца

Голкипер «Тоттенхэма»прокомментировал поражение отв первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме.

"Лейпциг" — очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше.

Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы не довольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать.

Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне», — приводит слова голкипера, признанного лучшим игроком матча, пресс-служба УЕФА. 0