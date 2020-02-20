Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Национальная команда России сохранила свою позицию, оставшись на 38-м месте.
Первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте находится команда Франции, на третьем — Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 20 февраля:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
… 16. Дания (1598)
...
38. Россия (1470)
...
58. Финляндия (1386). 0