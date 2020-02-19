«Ростов» — «Мольде»: счет матча 0:1, обзор гола

Норвежский клуб уже на 4-й минуте воспользовался ошибкой защитников дончан и открыл счет в матче — отличился шведский нападающий Маттиас Мострём.
«Ростов» почти сразу мог восстановить статус-кво, однако Долгов и Байрамян не использовали свои моменты.
Во второй половине тренерский штаб ростовчан прибегнул к широкой ротации, сделав сразу 10 замен.
Коллектив Валерия Карпина завершит программу контрольных матчей 23 февраля встречей с «Краснодаром». Уже 29 февраля ростовчане в гостях сыграют с «Ахматом» в рамках 20-го тура чемпионата России.
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«Мольде» — «Ростов» — 1:0 (1:0)
Гол: Мострем, 4«Ростов»: Рудаков, Чистяков (Мамаев, 63), Хаджикадунич (Осинов, 46), Ведерников (Чернов, 66), Байрамян (Норманн, 46), Ларченков (Осипенко, 46), Черкес (Попов, 63), Саплинов (Шомуродов, 63), Зайнутдинов (Ливаднов, 46), Прошляков (Еременко, 63), Долгов (Козлов, 63)