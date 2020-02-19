«Ростов» — «Мольде»: счет матча 0:1, обзор гола

уступил норвежскомув товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

Норвежский клуб уже на 4-й минуте воспользовался ошибкой защитников дончан и открыл счет в матче — отличился шведский нападающий Маттиас Мострём.

«Ростов» почти сразу мог восстановить статус-кво, однако Долгов и Байрамян не использовали свои моменты.

Во второй половине тренерский штаб ростовчан прибегнул к широкой ротации, сделав сразу 10 замен.

Коллектив Валерия Карпина завершит программу контрольных матчей 23 февраля встречей с «Краснодаром». Уже 29 февраля ростовчане в гостях сыграют с «Ахматом» в рамках 20-го тура чемпионата России.