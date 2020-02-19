ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеСлухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными
  • 18:49
    • Холанн: Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее
  • 17:56
    • Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира
  • 17:11
    • «Рубин» уступил «Кайрату» в контрольном матче
  • 16:47
    • Гендиректор «Ман Сити»: Обвинения являются ложными
  • 16:14
    • Лодыгин приступил к тренировкам с «Арсеналом»
    Все новости спорта

    «Ростов» уступил «Мольде» в контрольном матче

    «Ростов» — «Мольде»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    ФК «Ростов» уступил норвежскому «Мольде» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

    «Ростов»
    «Ростов»

    Норвежский клуб уже на 4-й минуте воспользовался ошибкой защитников дончан и открыл счет в матче — отличился шведский нападающий Маттиас Мострём.

    «Ростов» почти сразу мог восстановить статус-кво, однако Долгов и Байрамян не использовали свои моменты.

    Во второй половине тренерский штаб ростовчан прибегнул к широкой ротации, сделав сразу 10 замен.

    Коллектив Валерия Карпина завершит программу контрольных матчей 23 февраля встречей с «Краснодаром». Уже 29 февраля ростовчане в гостях сыграют с «Ахматом» в рамках 20-го тура чемпионата России.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Мольде» — «Ростов» — 1:0 (1:0)
    Гол: Мострем, 4«Ростов»: Рудаков, Чистяков (Мамаев, 63), Хаджикадунич (Осинов, 46), Ведерников (Чернов, 66), Байрамян (Норманн, 46), Ларченков (Осипенко, 46), Черкес (Попов, 63), Саплинов (Шомуродов, 63), Зайнутдинов (Ливаднов, 46), Прошляков (Еременко, 63), Долгов (Козлов, 63)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • Вчера в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
  • 1.69
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» в гостях не будет закрываться
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Поможет ли опыт ЛЧ «Валенсии» на «Сан-Сиро»?
  • «Аталанта» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ман Сити» прервет серию неудач
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Иван Барбашев Хоккей НХЛ. Дубли Анисимова и Барбашева, шайбы Свечникова и НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 08:400
  • 17:41
    • «Интер» может подписать Вертонгена
  • 17:27
    • Кудерметова уступила Мугурусе на турнире в ОАЭ
  • 16:58
    • Бой Гассиев — Форрест отменен
    Эрлинг Холанн Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 01:090
  • Экспресс дня

  • Сделает ли «Интер» хороший задел еще в Болгарии?
  • 3.24
    •
  • 20:23
    • «Ростов» уступил «Мольде» в контрольном матче
  • 20:12
    • Белозеров: По эстафете ничего не решено, но пессимизма нет
  • 19:54
    • СМИ: Рангник подписал предварительный контракт с «Миланом»
    Бруну Фернандеш Футбол Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»«Манчестер Юнайтед» в Лондоне сумел огорчить «Челси» и стал еще ближе к топ-5 Вчера в 14:210
  • 16:37
    • «Валенсия» отправила в УЕФА жалобу на состояние поля «Сан-Сиро»
  • 15:17
    • «Лацио» ведет переговоры с Жиру
  • 14:59
    • Хади приступил к тренировкам с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лудогорец — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клуж — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие