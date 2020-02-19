«Боруссия» Д — ПСЖ: счет 2:1, обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундскаяобыграла(2:1).

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Лишь на 69 минуте был забит первый гол, автором которого стал нападающий Эрлинг Холанн. С правого фланга прострелил Хакими, Азар пробил, но удар отразили. Норвежец оказался первым на добивании.

На 75 минуте Мбаппе полез на двоих и проскочил в штрафную с правого фланга. Оттуда он прострелил на дальнюю штангу, где оказался Неймар. Бразилец пробил в пустые ворота.

Победный мяч забил Холанн. Спустя 2 минуты после гола Неймара норвежец получил передачу от Рейны и практически с линии штрафной площади сильно пробил под перекладину.

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Стоит отметить, что Холанн стал первым футболистом, который сыграл и забил за две разные команды в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет в Париже 11 марта.