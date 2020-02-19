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    Дубль Холанна принес «Боруссии» Д победу над ПСЖ

    «Боруссия» Д — ПСЖ: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Боруссия Д ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» обыграла ПСЖ (2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый тайм завершился нулевой ничьей. Лишь на 69 минуте был забит первый гол, автором которого стал нападающий Эрлинг Холанн. С правого фланга прострелил Хакими, Азар пробил, но удар отразили. Норвежец оказался первым на добивании.

    На 75 минуте Мбаппе полез на двоих и проскочил в штрафную с правого фланга. Оттуда он прострелил на дальнюю штангу, где оказался Неймар. Бразилец пробил в пустые ворота.

    Победный мяч забил Холанн. Спустя 2 минуты после гола Неймара норвежец получил передачу от Рейны и практически с линии штрафной площади сильно пробил под перекладину.

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    Стоит отметить, что Холанн стал первым футболистом, который сыграл и забил за две разные команды в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

    Ответная встреча пройдет в Париже 11 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала
    «Боруссия» Д — ПСЖ — 2:1
    Голы: 1:0 — 69 Холанд, 1:1 — 75 Неймар, 2:1 — 77 Холанд«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо (Шмельцер, 90), Джан, Азар (Рейна, 68), ХоландПСЖ: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, МбаппеПредупреждения: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (59), Менье (87), Верратти (89)
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