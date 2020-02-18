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    «Уфа» обыграла швейцарский клуб «Рапперсвилль-Йона»

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    ФК «Уфа» в контрольном матче на тренировочном сборе одержала победу над клубом «Рапперсвилль-Йона», выступающим в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии — 2:1.

    ФК «Уфа»
    ФК «Уфа»

    Счет на 6-й минуте открыл Вячеслав Кротов. Швейцарцы ответили голом Илира Зенуни на 20-й. А на 34-й минуте люксембургский полузащитник Оливье Тилль забил второй гол уфимцев.

    22 февраля «Уфа» проведет товарищескую встречу с московским ЦСКА.

    Контрольный матч
    «Уфа» (Россия) — «Рапперсвилль-Йона» (Швейцария) — 2:1 (2:1)
    Голы: Кротов,6 — 1:0, Зенуни, 20 — 1:1, Тилль, 34 — 2:1«Уфа»: Беленов, Йокич, Табидзе (Аликин, 74), Пуцко, Неделчару (Никитин, 74), Сухов, Фомин, Карп (Голубев, 69), Тилль (Сысуев, 81), Бизяк (Козлов, 74), Кротов (Вомбергар, 65)

    В другом товарищеском матче «Оренбург» разгромил гибралтарский клуб «Европа» — 3:0.

    Товарищеский матч
    «Оренбург» (Россия) — «Европа» (Гибралтар) — 3:0 (0:0)
    Голы: Рикарду Алвеш, 59 (1:0). Липовой, 83 (2:0). Кулишев, 87 (3:0)Нереализованный пенальти: Рикарду Алвеш, 85 (вратарь)
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