«Уфа» обыграла швейцарский клуб «Рапперсвилль-Йона»

в контрольном матче на тренировочном сборе одержала победу над клубом, выступающим в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии — 2:1.

Счет на 6-й минуте открыл Вячеслав Кротов. Швейцарцы ответили голом Илира Зенуни на 20-й. А на 34-й минуте люксембургский полузащитник Оливье Тилль забил второй гол уфимцев.

22 февраля «Уфа» проведет товарищескую встречу с московским ЦСКА.

Контрольный матч «Уфа» (Россия) — «Рапперсвилль-Йона» (Швейцария) — 2:1 (2:1) Голы: Кротов,6 — 1:0, Зенуни, 20 — 1:1, Тилль, 34 — 2:1«Уфа»: Беленов, Йокич, Табидзе (Аликин, 74), Пуцко, Неделчару (Никитин, 74), Сухов, Фомин, Карп (Голубев, 69), Тилль (Сысуев, 81), Бизяк (Козлов, 74), Кротов (Вомбергар, 65)

В другом товарищеском матче «Оренбург» разгромил гибралтарский клуб «Европа» — 3:0.