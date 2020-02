Бывший нападающий ПСЖ и «Ливерпуля» стал игроком «Жальгириса»

Бывший нападающий ПСЖ ипродолжит свою карьеру в

Как сообщает официальный сайт литовского клуба, контракт с французом подписан до 2021 года.

В сезоне 2019/2020 30-летний форвард выступал за венгерский «Гонвед», где в пяти матчах забил два гола.

We are delighted to announce the signing of David N'Gog from @bphonved who previously played for @LFC @PSG_inside @OfficialBWFC @SwansOfficial. Welcome! 💚 pic.twitter.com/cmPk7vJ52c