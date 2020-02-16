«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет 1:0, обзор гола

В рамках товарищеского матчас минимальным счетом обыгралсо счетом 1:0.

Счет в этом встрече был открыт лишь в начале второго тайма. «Быков» вперед вывел Илья Воротников.

16 февраля «Краснодар» проведет вечерний спарринг с «Молде», а «самарцы» сыграют с «Далянь Ифан».