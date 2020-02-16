«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет 1:0, обзор гола

Футболисты «Краснодара»
«Краснодар»
Счет в этом встрече был открыт лишь в начале второго тайма. «Быков» вперед вывел Илья Воротников.
16 февраля «Краснодар» проведет вечерний спарринг с «Молде», а «самарцы» сыграют с «Далянь Ифан».
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0
Гол: Воротников, 57 (1:0)«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин, Кайо (Литвинов, 61), Стоцкий, Уткин (Сперцян, 80), Черников, Жигулев, Воротников, Кутовой, Онугха (Халназаров, 38)«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Полуяхтов, Лысцов, Бурлак, Анюков, Гацкин, Тимофеев (Антон, 30; Мияйлович, 60), Иванов, Кабутов, Евинов, Голенков