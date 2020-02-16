ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» с трудом победила «Хетафе»На правильном пути, но с проблемным Месси. «Барселона» победила «Хетафе»
  • 15:41
    • «Краснодар» минимально обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
  • 15:29
    • Биркеланд выиграл гонку седьмого этапа Кубка IBU
  • 14:48
    • Угандийский легкоатлет установил мировой рекорд на дистанции 5 км
  • 14:38
    • Овечкин о безголевой серии: Нельзя на этом зацикливаться
  • 14:01
    • Российская скелетонистка завоевала золото на ЧЕ в Сигулде
    Все новости спорта

    «Краснодар» минимально обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Краснодар Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В рамках товарищеского матча «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»

    Счет в этом встрече был открыт лишь в начале второго тайма. «Быков» вперед вывел Илья Воротников.

    16 февраля «Краснодар» проведет вечерний спарринг с «Молде», а «самарцы» сыграют с «Далянь Ифан».

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0
    Гол: Воротников, 57 (1:0)«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин, Кайо (Литвинов, 61), Стоцкий, Уткин (Сперцян, 80), Черников, Жигулев, Воротников, Кутовой, Онугха (Халназаров, 38)«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Полуяхтов, Лысцов, Бурлак, Анюков, Гацкин, Тимофеев (Антон, 30; Мияйлович, 60), Иванов, Кабутов, Евинов, Голенков
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • На правильном пути, но с проблемным Месси. «Барселона» победила «Хетафе»
  • 02:32
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Сельта»
  • 2.00
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» без боя не отдаст лидерство
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 00:570
  • 11:08
    • «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
  • 14:55
    • Совет директоров «Сампдории» ушел в отставку
  • 13:26
    • Зидан: У «Ман Сити» появится дополнительная мотивация в игре с «Реалом»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 12:58
    • Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом
  • 12:43
    • ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах Аллегри
  • 12:26
    • «Ювентус» намерен продлить контракт с Буффоном
    Джейми Варди Футбол «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшиеVAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось Вчера в 13:040
  • 12:10
    • «Реал» готов заплатить внушительную сумму за лидера «Ман Сити»
  • 11:56
    • Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
  • 11:39
    • Кокорин просил у «Зенита» старые условия контракта
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие