Полузащитник «Ростова» перешел в норвежский клуб

Полузащитникпроведет вторую часть сезона в норвежском клубена правах аренды, сообщает пресс-служба южан.

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«Желаем Антону удачных выступлений в чемпионате Норвегии!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

23-летний швед перешел в «Ростов» в 2018 году, но провёл за российский клуб лишь шесть матчей. Затем он отправился в аренду в шведский АИК. Сам футболист говорил, что хотел бы остаться в АИКе, но, по всей видимости, сторонам не удалось договориться.

В минувшем сезоне Салетрос провел за АИК 34 матча, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. В «Ростов» футболист перешёл именно из этого шведского клуба. 0