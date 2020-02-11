Васильев: Чалову больше подходит испанский чемпионат, а не АПЛ

Бывший вице-президент и генеральный директорсчитает, что нападающему московскогобольше подходит чемпионат Испании, а не английская Премьер-лига.

«Федор готов к переходу в Европу. Вопрос в уровне клуба и в том, какой чемпионат подходит ему больше всего. Не уверен, что АПЛ — лучший чемпионат для Чалова, я бы посоветовал ему Испанию.

Но в любом случае для роста переезд в Европу был бы хорошим вызовом для него. Тот же "Кристал Пэлас" — хороший, крепкий клуб премьер-лиги. Это совершенно иной уровень даже на фоне такого топа, как ЦСКА. Англия — это просто другое измерение по сравнению с чемпионатом России», — цитирует Васильева «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что английский «Кристал Пэлас» будущим летом планирует подписать Чалова. 0