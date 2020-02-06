«Кристал Пэлас» возобновил интерес к Чалову

Нападающийостается в поле зрения английского клуба, сообщает Daily Star.

Главным инициатором перехода 21-летнего россиянина выступает главный тренер лондонского клуба Рой Ходжсон, который недоволен кадровой политикой команды и требует усиление состава.

Напомним, что прошлым летом «стекольщики» предлагали за Чалова 25 миллионов фунтов, но руководство москвичей отказалось продавать игрока.

Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт форварда с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах РПЛ форвард забил пять голов и сделал две результативные передачи. 0