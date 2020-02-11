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    «Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе команды

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    Футбольный клуб «Сочи» ждет нападающего «Зенита» Александра Кокорина на третьем сборе команды.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом заявил владелец клуба Борис Ротенберг.

    «Решение он должен принять сейчас, потому что у нас третий сбор, и если он приходит, то надо сыгрываться.

    Хотя есть многие ребята, с которыми он играл, он их всех знает, сейчас еще появятся люди. Поэтому будем надеяться, что его смятения пройдут», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

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    • «Сочи» 21 января на своем сайте объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард заявил, что не собирается играть за южан. Впоследствии петербуржский клуб перевел его в «Зенит-2». 0

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