«Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе команды

Футбольный клуб «Сочи» ждет нападающего «Зенита»на третьем сборе команды.

Об этом заявил владелец клуба Борис Ротенберг.

«Решение он должен принять сейчас, потому что у нас третий сбор, и если он приходит, то надо сыгрываться.

Хотя есть многие ребята, с которыми он играл, он их всех знает, сейчас еще появятся люди. Поэтому будем надеяться, что его смятения пройдут», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

«Сочи» 21 января на своем сайте объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард заявил, что не собирается играть за южан. Впоследствии петербуржский клуб перевел его в «Зенит-2». 0