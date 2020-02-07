Кокорин не ведет переговоры с другими клубами

Нападающийзаявил, что не ведет переговоров с другими клубами.

Ранее появилась информация, что 28-летнего Кокорина в своих рядах хочет видеть калининградская «Балтика», которая ведет переговоры с футболистом.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», — цитирует Кокорина ТАСС.

Напомним, в январе ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона, однако, сам футболист переходить отказался и после первого сбора с «Зенитом» присоединился к «Зениту-2» для дальнейшей подготовки. 0