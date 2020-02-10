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    Семак уверен в подписании нового контракта с Дзюбой

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о новом контракте нападающего команды Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Я думаю, Артем на все сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу, но то, что он демонстрирует своей игрой и отношением к делу, показывает, что он заслужил. По времени и финансовой составляющей, конечно, решать руководству.

    Сейчас Артем — один из лидеров нашей команды, не думаю, что есть сложности с переподписанием.

    Наверное, это вопрос времени, думаю, мы скоро все узнаем. По крайней мере, я не слышал, что в этой ситуации есть какая-то загвоздка, ни с одной, ни с другой стороны. Все хотят», — сказал Семак в интервью «России 24».

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