Семак уверен в подписании нового контракта с Дзюбой

Главный тренер «Зенита»рассказал о новом контракте нападающего команды

«Я думаю, Артем на все сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу, но то, что он демонстрирует своей игрой и отношением к делу, показывает, что он заслужил. По времени и финансовой составляющей, конечно, решать руководству.

Сейчас Артем — один из лидеров нашей команды, не думаю, что есть сложности с переподписанием.

Наверное, это вопрос времени, думаю, мы скоро все узнаем. По крайней мере, я не слышал, что в этой ситуации есть какая-то загвоздка, ни с одной, ни с другой стороны. Все хотят», — сказал Семак в интервью «России 24».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, на его счету 13 голов и 11 результативных передач. 0