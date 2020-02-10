Семак назвал цены на российских игроков «невероятными»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал работу на трансферном рынке.

«Изменилось практически 80 процентов стартового состава. С кем-то мы расторгли контракты, кто-то ушел в другие клубы. Конечно, работы сделано было много, но и предстоит сделать очень много.

До моего прихода я говорил, что нужно очень четыре хороших трансферных окна, два года, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду.

Цели остаются прежними, условия меняются, мы должны, как и все другие клубы, подстраиваться. Те команды, у кого есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации.

Тем, у кого их нет, приходится за них сражаться. Естественно, рынок подогревается. Цены на российских игроков невероятные — это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть. Мы все прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков.

Многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за "Зенит-2" и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока не видно», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24». 0