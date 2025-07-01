«Реал» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

1 июля в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира между собой сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Начало — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Реал Мадрид — Ювентус 0:0 Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Орельен Чуаэми, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Алберту Кошта, Ллойд Келли, Даниэле Ругани, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Рандаль Коло Муани, Кенан Йылдыз, Шику Консейсау

Ход матча

5' Удар Винисиуса издали заблокировали защитники «Ювентуса».

3' Теперь уже обострить пытался Йылдыз, но и тут защита на высоте.

2' Александр-Арнольд попытался сделать заброс на нападающих, но защитники прервали этот маневр защитника.

1' Стартовый свисток арбитра прозвучал, матч стартовал!

До матча

21:55 Идет представление команд и выход футболистов на поле. Скоро начнем наблюдать за одним из центральных поединков 1/8 финала.

21:45 За несколько часов до начала матча в Майами прошел сильный дождь. Поговаривали даже, что старт поединка может быть отложен, но вроде бы все хорошо.

21:40 Европейские команды сыграют в Майами на стадионе «Хард Рок». Эта арена уже принимала матчи «Аль-Ахли» — «Интер Майами», «Бока Хуниорс» — «Бенфика», «Реал» — «Аль-Хиляль», «Бавария» — «Бока Хуниорс», «Интер Майами» — «Палмейрас», «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» и «Фламенго» — «Бавария».

21:30 Арбитром сегодняшней встречи будет польский рефери Шимон Марциняк. На Клубном чемпионате мира он уже успел провести встречу «Интер Майами» — «Палмейрас».

Стартовые составы команд

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Г. Торрес.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Ругани, Келли, Байо, Локателли, Камбьязо, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.

«Реал»

Мадридская команда уверенно прошла групповой этап. «Сливочные» смогли набрать семь очков и заняли первое место в турнирной таблице. Мадридцы сначала сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), но затем смогли победить «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

До этого в текущем сезоне коллектив из Мадрида не смог добыть ни одного трофея. «Королевский клуб» смог дойти до финала в Кубке Испании и стал вторым в чемпионате страны. Также «Реал» пробился лишь в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Безусловно, подопечные Хаби Алонсо являются одними из фаворитов Клубного чемпионата мира. При этом, мадридцам точно будет сложно победить в турнире, ведь желающих очень много. В любом случае, «Реал» на КЧМ-2025 показывает неплохой футбол, а тут еще и Килиан Мбаппе в состав возвращается.

«Ювентус»

Туринцы тоже достаточно уверенно вышли из группы, но стали вторыми в своем квартете. Сначала «старая сеньора» смогла победить «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1), а затем туринский коллектив уступил «Манчестер Сити» (2:5), который и обошел его в турнирной таблице.

В прошедшем сезоне «зебры» также не смогли обзавестись трофеями. Команда из Турина стала только четвертой в итальянской Серии А и проиграла в четвертьфинале Кубка Италии. В Лиге чемпионов «черно-белые» дошли только до 1/16 финала, где проиграли ПСВ.

«Ювентус» точно нельзя отнести к фаворитам Клубного чемпионата мира, но подопечные Игора Тудора вполне могут навязать борьбу всем и забраться далеко. Хотя в этой игре «Ювентус», конечно, не будет считаться фаворитом.

Очные матчи

В прошлый раз «Реал» и «Ювентус» играли между собой в 2023 году. Тогда туринцы оказались сильнее с результатом 3:1. В целом же в последних шести матчах четыре победы на счету «Реала» и две у «Ювентуса».

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.