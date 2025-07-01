«Реал» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
5' Удар Винисиуса издали заблокировали защитники «Ювентуса».
3' Теперь уже обострить пытался Йылдыз, но и тут защита на высоте.
2' Александр-Арнольд попытался сделать заброс на нападающих, но защитники прервали этот маневр защитника.
1'
До матча
21:55 Идет представление команд и выход футболистов на поле. Скоро начнем наблюдать за одним из центральных поединков 1/8 финала.
21:45 За несколько часов до начала матча в Майами прошел сильный дождь. Поговаривали даже, что старт поединка может быть отложен, но вроде бы все хорошо.
21:40 Европейские команды сыграют в Майами на стадионе «Хард Рок». Эта арена уже принимала матчи «Аль-Ахли» — «Интер Майами», «Бока Хуниорс» — «Бенфика», «Реал» — «Аль-Хиляль», «Бавария» — «Бока Хуниорс», «Интер Майами» — «Палмейрас», «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» и «Фламенго» — «Бавария».
21:30 Арбитром сегодняшней встречи будет польский рефери Шимон Марциняк. На Клубном чемпионате мира он уже успел провести встречу «Интер Майами» — «Палмейрас».
Стартовые составы команд
«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Г. Торрес.
«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Ругани, Келли, Байо, Локателли, Камбьязо, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.
«Реал»
Мадридская команда уверенно прошла групповой этап. «Сливочные» смогли набрать семь очков и заняли первое место в турнирной таблице. Мадридцы сначала сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), но затем смогли победить «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).
До этого в текущем сезоне коллектив из Мадрида не смог добыть ни одного трофея. «Королевский клуб» смог дойти до финала в Кубке Испании и стал вторым в чемпионате страны. Также «Реал» пробился лишь в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Безусловно, подопечные Хаби Алонсо являются одними из фаворитов Клубного чемпионата мира. При этом, мадридцам точно будет сложно победить в турнире, ведь желающих очень много. В любом случае, «Реал» на КЧМ-2025 показывает неплохой футбол, а тут еще и Килиан Мбаппе в состав возвращается.
«Ювентус»
Туринцы тоже достаточно уверенно вышли из группы, но стали вторыми в своем квартете. Сначала «старая сеньора» смогла победить «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1), а затем туринский коллектив уступил «Манчестер Сити» (2:5), который и обошел его в турнирной таблице.
В прошедшем сезоне «зебры» также не смогли обзавестись трофеями. Команда из Турина стала только четвертой в итальянской Серии А и проиграла в четвертьфинале Кубка Италии. В Лиге чемпионов «черно-белые» дошли только до 1/16 финала, где проиграли ПСВ.
«Ювентус» точно нельзя отнести к фаворитам Клубного чемпионата мира, но подопечные Игора Тудора вполне могут навязать борьбу всем и забраться далеко. Хотя в этой игре «Ювентус», конечно, не будет считаться фаворитом.
Очные матчи
В прошлый раз «Реал» и «Ювентус» играли между собой в 2023 году. Тогда туринцы оказались сильнее с результатом 3:1. В целом же в последних шести матчах четыре победы на счету «Реала» и две у «Ювентуса».
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82.