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    «Алавес» взял верх над «Эйбаром»

    «Алавес» — «Эйбар»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле обыграл «Эйбар» со счетом 2:1.

    «Алавес»
    «Алавес»

    Счет на 46-й минуте открыли хозяева — отличился Лукас Перес. На 66-й минуте Оливер Берк увеличил преимущество «Алавеса».

    В концовке встречи отличился Фабиан Орельяна, поразивший ворота на 8-й минуте.

    «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» находится на 16-й строчке.

    Примера. 23-й тур
    «Алавес» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)
    Голы: Лукас, 46 (1:0). Берк, 66 (2:0). Орельяна, 83 (2:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио ЭнричПредупреждения: Алейш Видаль, 35. Педро Леон, 53. Ксимо Наварро, 74. Гарсия, 85. Шарлес, 90
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