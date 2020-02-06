«Вильярреал» проиграл «Мирандесу» и вылетел из Кубка Испании

В составе победителей отличились Матеус Родригес, Мартин Кастельянос, Одей Забала и Антонио Наварро.
За «Вильярреал» голы забили Хавьер Онтиверос и Санти Касорла.
Соперник «Мирандеса» по полуфиналу Кубка Испании будет определен позднее.
«Мирандес» выступает в сегунде и после 25 туров занимает 11-е место.
Кубок Испании. 1/4 финала
«Мирандес» — «Вильярреал» — 4:2 (2:1)
Голы: Айяс, 17 (1:0). Онтиверос, 32 (1:1). Меркеланс, 45+3 — с пенальти (2:1). Касорла, 56 — с пенальти (2:2). Онайндия, 58 (3:2). Санчес, 90+2 (4:2)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Кинтилья, Шакла (Пенья, 46), Касорла, Иборра, Замбо (Мойсес Гомес, 71), Морено, Онтиверос, Чиквуэзе (Пако Алькасер, 65)Предупреждения: Иборра, 34. Шакла, 38. Марио Гаспар, 52. Чиквуэзе, 64. Касорла, 78