Гвардиола не будет считать концом света вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Десятилетиями "Манчестер Сити" мечтал о том, чтобы просто остаться в Премьер-лиге, но потом вдруг люди из Абу-Даби купили клуб, и теперь "Сити" сделал скачок вперед, выиграв АПЛ четыре раза за последние десять лет.

Единственное, чего у клуба еще нет — это Лиги чемпионов. Нормально, что люди хотят ее выиграть. Это хорошо, что они говорят о победе в этом турнире.

Я постараюсь добиться этого. Если не в этом, то в следующем году... Но конец света не наступит, если мы не выиграем Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Post United.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит встретиться с мадридским «Реалом». 0