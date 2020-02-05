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    «Пари Сен-Жермен» в гостях одолел «Нант»

    «Нант» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал победу над «Нантом» — 2:1.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария

    Парижане вышли вперед на 29-й минуте, когда Анхель Ди Мария с фланга прострелил на ближний угол вратарской, откуда точно в касание пробил Мауро Икарди.

    На 57-й минуте гости удвоили свое преимущество. В этот раз Ди Мария выполнил подачу с углового, а Тило Керер нанес результативный удар головой.

    «Канарейки» ответили единственным голом Моузеса Саймона на 68-й минуте.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (55 очков), а «Нант» — десятое (32 очка). 0

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