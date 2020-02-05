«Нант» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 1:2, обзор голов

В рамках 23-го тура французской Лиги 1на выезде одержал победу над— 2:1.

Парижане вышли вперед на 29-й минуте, когда Анхель Ди Мария с фланга прострелил на ближний угол вратарской, откуда точно в касание пробил Мауро Икарди.

На 57-й минуте гости удвоили свое преимущество. В этот раз Ди Мария выполнил подачу с углового, а Тило Керер нанес результативный удар головой.

«Канарейки» ответили единственным голом Моузеса Саймона на 68-й минуте.

В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (55 очков), а «Нант» — десятое (32 очка). 0