Дембеле вновь получил травму

Форвард «Барселоны»получил серьезную травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

У французского футболиста диагностирован разрыв сухожилия правого бедра.

В течение следующих нескольких часов будет принято решение о лечении, которое будет проводиться для его восстановления.

По данным Marca, на восстановление форварда может уйти несколько месяцев. Не исключено, что он пропустит остаток сезона.

Дембеле не выходил на поле с конца ноября, когда он получил травму этого же правого бедра в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Это уже седьмое мышечное повреждение у нападающего менее чем за три года в «Барселоне». 0