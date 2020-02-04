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    Дембеле вновь получил травму

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    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле получил серьезную травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    У французского футболиста диагностирован разрыв сухожилия правого бедра.

    В течение следующих нескольких часов будет принято решение о лечении, которое будет проводиться для его восстановления.

    По данным Marca, на восстановление форварда может уйти несколько месяцев. Не исключено, что он пропустит остаток сезона.

    Дембеле не выходил на поле с конца ноября, когда он получил травму этого же правого бедра в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Это уже седьмое мышечное повреждение у нападающего менее чем за три года в «Барселоне». 0

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