Дембеле вновь получил травму

Усман Дембеле
globallookpress.com
У французского футболиста диагностирован разрыв сухожилия правого бедра.
В течение следующих нескольких часов будет принято решение о лечении, которое будет проводиться для его восстановления.
По данным Marca, на восстановление форварда может уйти несколько месяцев. Не исключено, что он пропустит остаток сезона.
Дембеле не выходил на поле с конца ноября, когда он получил травму этого же правого бедра в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Это уже седьмое мышечное повреждение у нападающего менее чем за три года в «Барселоне». 0