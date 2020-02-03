«Спартак» не подтвердил информацию об интересе «Аугсбурга» к Рассказову

Генеральный директорпрокомментировал информацию о возможном переходе защитникав немецкий

«Нам странно слышать такое о Николае, потому что мы общались с ним и в Абу-Даби, и в Дохе. Можете сами с ним поговорить — никакого недовольства или расстройства у него нет. Наоборот, Рассказов отлично мотивирован и очень позитивно относится к тренировкам.

У него есть все шансы играть, Тедеско его хвалил. Тренер подчеркивал скоростные и физические качества Коли. Проходила информация, что им интересуется немецкий клуб. Туда у нас короткий путь, поэтому мы навели справки — информация не подтвердилась.

На меня представители игроков никогда не давят, очень многих знаю лично. Через прессу бывают какие-то забросы, но это часть бизнеса, которой не избежать. Наша задача — оценить реальность информации, риски для клуба и игрока. Всегда нужно проверять все напрямую, и делать выводы на своем уровне.

Важно чтобы и футболист не грузился информацией из прессы, а получал ее напрямую в клубе. Коля, как и любой другой игрок, может всегда спросить у меня напрямую, правда это или неправда. Моя дверь всегда открыта», — передает слова Цорна «Спорт-Экспресс». 0