«Вильярреал» — «Осасуна»: счет матча 3:1, обзор голов

Санти Касорла
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«Желтая субмарина» открыла счет в концовке первого тайма благодаря голу Пако Алькасера. Памплонцы ответили точным ударом Аридане Эрнандеса.
Хозяева вернули себе минимальный перевес на 54-й минуте, когда отличился Рубен Пенья с передачи Санти Касорлы.
Тот же Касорла поставил победную точку, реализовав пенальти.
Примера. 22-й тур
«Вильярреал» — «Осасуна» — 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 45+1 Пако Алькасер, 1:1 — 48 Аридане, 2:1 — 54 Пенья, 3:1 — 59, пенальти Касорла«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пенья, Касорла, Тригерос (Замбо-Ангисса, 67), Иборра, Мойсес Гомес, Жерар Морено (Чуквуэзе, 55), Пако Алькасер (Ниньо, 78)«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Рубен Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Роберто Торрес, Иньиго Перес, Ибаньес (Адриан, 78), Кардона (Гальего, 66)Предупреждения: Эступиньян (3), Аридане (57), Касорла (67), Замбо-Ангисса (90+1), Ниньо (90+2)
В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» поднялся на седьмое место (34 очка), «Осасуна» идет 11-й (28 очков). 0