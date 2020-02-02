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    Гол и передача Касорлы позволили «Вильярреалу» обыграть «Осасуну»

    «Вильярреал» — «Осасуна»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В рамках 22-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле обыграл «Осасуну» — 3:1.

    Санти Касорла
    Санти Касорла

    «Желтая субмарина» открыла счет в концовке первого тайма благодаря голу Пако Алькасера. Памплонцы ответили точным ударом Аридане Эрнандеса.

    Хозяева вернули себе минимальный перевес на 54-й минуте, когда отличился Рубен Пенья с передачи Санти Касорлы.

    Тот же Касорла поставил победную точку, реализовав пенальти.

    Примера. 22-й тур
    «Вильярреал» — «Осасуна» — 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 45+1 Пако Алькасер, 1:1 — 48 Аридане, 2:1 — 54 Пенья, 3:1 — 59, пенальти Касорла«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пенья, Касорла, Тригерос (Замбо-Ангисса, 67), Иборра, Мойсес Гомес, Жерар Морено (Чуквуэзе, 55), Пако Алькасер (Ниньо, 78)«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Рубен Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Роберто Торрес, Иньиго Перес, Ибаньес (Адриан, 78), Кардона (Гальего, 66)Предупреждения: Эступиньян (3), Аридане (57), Касорла (67), Замбо-Ангисса (90+1), Ниньо (90+2)

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» поднялся на седьмое место (34 очка), «Осасуна» идет 11-й (28 очков). 0

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