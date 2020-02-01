Сульшер: Фернандеш по стилю игры больше похож на Скоулза, чем на Роналду

Главный тренерподелился мнением о стиле игры новичка команды полузащитника

«Криштиану уникален, и мы надеемся, что Бруну Фернандеш также проведет фантастическую карьеру в "МЮ", но сравнивать его с Роналду нечестно. Бруну может как забивать, так и ассистировать, у него прекрасный удар и техника, но также в арсенале португальца есть широкий диапазон в плане передач.

Он скорее похож на Пола Скоулза, такой же вспыльчивый, страстный, ненавидит проигрывать. Бруну даже взял номер Скоулза, перейдя в МЮ», — цитирует Сульшера Goal.

Напомним, Фернандеш перешел в «МЮ» из португальского «Спортинга» за 55 миллионов евро, подписав контракт с «красными дьяволами» на 5,5 года с возможностью продления еще на год.

В этом сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. 0