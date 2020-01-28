Врач сборной России по футболу претендует на место в руководстве ВФЛА

Главный врач сборной России по футболувыдвинет свою кандидатуру на выборы руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует «Спорт-Экспресс».

Сам Безуглов заявил, что ему интересно попробовать себя в новой должности.

«Такое желание есть. У меня есть стремление помочь нашей легкой атлетике, а уж в какой конкретно должности — вопрос вторичен. Окончательное решение я приму сегодня-завтра.

Для меня самое главное — это иметь реальный фронт работы. Я готов выполнять ее в открытом для общественности и максимально эффективном режиме.

Если президентом действительно станет Борзаковский, готов помогать ему во всех вопросах. Уверен, что даже за год, который остается до следующих выборов, можно сделать очень многое.

В частности, заслужить доверие международных организаций и легкоатлетической общественности внутри страны, которая тоже, поверьте, очень ждет перемен», — приводит слова Безуглова «Спорт-Экспресс». 0