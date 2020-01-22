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    Два клуба РПЛ заинтересованы в трансфере Лодыгина

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    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин может вернуться в чемпионат России, сообщает «Евро-футбол».

    Юрий Лодыгин
    Юрий Лодыгин

    По информации источника, предметный интерес к 29-летнему голкиперу проявляют «Оренбург» и «Крылья Советов».

    Лодыгин также рассматривает варианты продолжения карьеры в Турции или Греции.

    10 января российский вратарь покинул «Газиантеп». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять матчей, пропустив десять голов.

    Голкипер выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. 0

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