Два клуба РПЛ заинтересованы в трансфере Лодыгина

Бывший вратарь «Зенита»может вернуться в чемпионат России, сообщает «Евро-футбол»

По информации источника, предметный интерес к 29-летнему голкиперу проявляют «Оренбург» и «Крылья Советов».

Лодыгин также рассматривает варианты продолжения карьеры в Турции или Греции.

10 января российский вратарь покинул «Газиантеп». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять матчей, пропустив десять голов.

Голкипер выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. 0