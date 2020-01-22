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    Чалов все еще интересен «Вест Хэму»

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма», сообщает ExWHUemployee.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    По данным источника, «молотобойцы» вынуждены искать усиление в линию атаки и рассчитывают приобрести российского игрока.

    «Еще один интересный игрок, который нас интересует, российский нападающий Федор Чалов. Его талант оценивают очень высоко, был связан с переходом в "Челси", с нашей стороны есть некоторый интерес, чтобы заполучить его», — заявил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

    Также российский футболист входит в сферу интересов «Кристал Пэлас» и «Челси».

    В текущем сезоне 21-летний футболист забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. 0

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