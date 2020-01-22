Чалов все еще интересен «Вест Хэму»

Нападающийнаходится в сфере интересов лондонского, сообщает ExWHUemployee.

По данным источника, «молотобойцы» вынуждены искать усиление в линию атаки и рассчитывают приобрести российского игрока.

«Еще один интересный игрок, который нас интересует, российский нападающий Федор Чалов. Его талант оценивают очень высоко, был связан с переходом в "Челси", с нашей стороны есть некоторый интерес, чтобы заполучить его», — заявил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

Также российский футболист входит в сферу интересов «Кристал Пэлас» и «Челси».

В текущем сезоне 21-летний футболист забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. 0