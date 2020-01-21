Заа решил остаться в «Кристал Пэлас» до лета

Нападающийне покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сам ивуариец заявил о намерении остаться в английском клубе до конца сезона и не будет форсировать свой переход, даже несмотря на то, что такие клубы как «Челси», «Тоттенхэм» и «Бавария» были заинтересованы в приобретении футболиста. Клубы отказались заплатить запрашиваемые «орлами» € 94 млн за игрока.

В текущем сезоне Заа принял участие в 23 матчах в Премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Контракт ивуарийца с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2023 года. 0