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    Слуцкий: На сборах не важен уровень соперника, важно, как играем мы

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с польской «Лехией» (1:0), который прошел в рамках турецкого сбора казанской команды.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Часто бывает, что ты нарабатываешь что-то одно, а в игре получается совсем другое. Было основной задачей делать то, что мы задумывали, и в целом мы с ней справились.

    Насколько доволен уровнем соперника? В первом тайме достаточно квалифицированный состав. Во втором тайме… Это нормально, когда на сборах команда пытается задействовать всех игроков, мы тоже это сделали.

    На данном этапе не так важен уровень соперника, сколько то, как играем мы. Если мы играем неправильно, уровень соперника вообще не имеет значения.

    На тренировках Давиташвили вообще отлично выглядел в этой позиции, он в сборной играет на этой позиции, это вообще его родная позиция, мы с ним долго разговаривали.

    Сегодня нельзя сказать, что это его сверхлучший матч, но в целом он в этой позиции органичен и в атаке, и в обороне.

    Игнатьев болел, только набирает форму, всегда тяжело после болезни, когда у тебя большой объем. Но он все свои эпизоды отыграл качественно.

    По Тарасову сложнее что-то сказать по этой игре, потому что по существу во втором тайме не было нагрузок на нашу оборонительную и среднюю линии. Думаю, более информативной будет вторая игра», — передает слова Слуцкого пресс-служба «Рубина». 0

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