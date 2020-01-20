ЦСКА нацелился на нападающего сборной Словакии

Московскийне оставляет попыток подписать нападающегои сборной Словакии, сообщает Bild.

По информации издания, «армейцы» готовы заплатить за 20-летнего футболиста шесть миллионов евро — именно в эту сумму оценивается потенциальный трансфер игрока.

Помимо москвичей на Боженика претендует немецкий «Гамбург», который готов заплатить за трансфер игрока три миллиона евро.

Боженик является воспитанником «Жилины» и провел за основную команду 58 матчей, в которых забил 19 голов. Также на его счету четыре гола в восьми играх за национальную сборную Словакии. 0