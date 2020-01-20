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    ЦСКА нацелился на нападающего сборной Словакии

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    Московский ЦСКА не оставляет попыток подписать нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщает Bild.

    ЦСКА нацелился на нападающего сборной Словакии
    ЦСКА нацелился на нападающего сборной Словакии

    По информации издания, «армейцы» готовы заплатить за 20-летнего футболиста шесть миллионов евро — именно в эту сумму оценивается потенциальный трансфер игрока.

    Помимо москвичей на Боженика претендует немецкий «Гамбург», который готов заплатить за трансфер игрока три миллиона евро.

    Боженик является воспитанником «Жилины» и провел за основную команду 58 матчей, в которых забил 19 голов. Также на его счету четыре гола в восьми играх за национальную сборную Словакии. 0

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