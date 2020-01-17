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    Осорио: Мне бы хотелось достичь уровня Ван Дейка

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    Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, против кого труднее всего играть в обороне.

    Йордан Осорио
    Йордан Осорио

    «В "Зените" все очень сильные, но назову Артёма Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч.

    Кто самый сильный соперник, против которого я защищался? Лионель Месси, конечно. Если взять уровень чуть ниже, тогда, пожалуй, Радамель Фалькао.

    Можно ли повторить достижение Вирджила ван Дейка и не дать себя обыграть целый год? Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня.

    Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нём собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью», — приводит слова Осорио «Зенита». 0

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