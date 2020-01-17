Осорио: Мне бы хотелось достичь уровня Ван Дейка

Йордан Осорио
«Зенит»
«В "Зените" все очень сильные, но назову Артёма Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч.
Кто самый сильный соперник, против которого я защищался? Лионель Месси, конечно. Если взять уровень чуть ниже, тогда, пожалуй, Радамель Фалькао.
Можно ли повторить достижение Вирджила ван Дейка и не дать себя обыграть целый год? Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня.
Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нём собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью», — приводит слова Осорио «Зенита». 0