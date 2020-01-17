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    Специалист: Кейн может пропустить 6 месяцев

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    По словам хирурга Криса Уилсона, Харри Кейн может пропустить больше, чем предполагалось. Ожидается, что форвард будет отсутствовать около 6 месяцев.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    «Я ожидаю, что он вернется в строй через 6 месяцев.

    Если бы я общался с игроком топ-уровня, то не я не хотел бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что он будет в форме и сможет нормально играть не раньше, чем через полгода после операции.

    Если бы я оперировал его, то я бы ориентировал его на восстановление к предсезонке.
    Я знаю, что в случае с Кейном говорили об апреле или мае. Должен признать, я буду очень удивлен.

    Существует риск рецидива. Слишком раннее возвращение может увеличить риск, в таком случае этого не избежать.

    Может, его хирург относится к этому проще и говорит: "Выходи через 3 месяца и посмотрим, как пойдет" », — заявил Уилсон.

    Напомним, что Кейн получил травму задней поверхности бедра в 21 туре АПЛ, когда «Тоттенхэм» играл против «Саутгемптона». 0

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