Специалист: Кейн может пропустить 6 месяцев

По словам хирурга Криса Уилсона,может пропустить больше, чем предполагалось. Ожидается, что форвард будет отсутствовать около 6 месяцев.

«Я ожидаю, что он вернется в строй через 6 месяцев.

Если бы я общался с игроком топ-уровня, то не я не хотел бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что он будет в форме и сможет нормально играть не раньше, чем через полгода после операции.

Если бы я оперировал его, то я бы ориентировал его на восстановление к предсезонке.

Я знаю, что в случае с Кейном говорили об апреле или мае. Должен признать, я буду очень удивлен.

Существует риск рецидива. Слишком раннее возвращение может увеличить риск, в таком случае этого не избежать.

Может, его хирург относится к этому проще и говорит: "Выходи через 3 месяца и посмотрим, как пойдет" », — заявил Уилсон.

Напомним, что Кейн получил травму задней поверхности бедра в 21 туре АПЛ, когда «Тоттенхэм» играл против «Саутгемптона». 0