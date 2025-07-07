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    В «Баварии» заявили, что Мусиала успешно перенес операцию

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    Полузащитник Джамал Мусиала был успешно прооперирован. У футболиста зафиксирован перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки.

    Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»
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    Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»

    Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, уже в ближайшие дни Мусиала начнет реабилитацию, которая продлиться несколько месяцев.

    Напомним, что полузащитник получил травму во время матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2). После столкновения с вратарем соперника Джанлуиджи Доннаруммой, Мусиалу транспортировали с поля на носилках.

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 44 матча, забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.

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