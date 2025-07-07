В «Баварии» заявили, что Мусиала успешно перенес операцию

Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии» Фото: globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, уже в ближайшие дни Мусиала начнет реабилитацию, которая продлиться несколько месяцев.
Напомним, что полузащитник получил травму во время матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2). После столкновения с вратарем соперника Джанлуиджи Доннаруммой, Мусиалу транспортировали с поля на носилках.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 44 матча, забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.