В «Баварии» заявили, что Мусиала успешно перенес операцию

Полузащитникбыл успешно прооперирован. У футболиста зафиксирован перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, уже в ближайшие дни Мусиала начнет реабилитацию, которая продлиться несколько месяцев.

Напомним, что полузащитник получил травму во время матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2). После столкновения с вратарем соперника Джанлуиджи Доннаруммой, Мусиалу транспортировали с поля на носилках.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 44 матча, забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.