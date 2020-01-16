Хави объяснил решение отклонить предложение «Барселоны»

Главный тренер «Аль-Садда»рассказал, почему отказался от назначения на пост наставника «Барселоны».

«Да, я действительно получил предложение от "Барселоны" в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.

Первым делом я сообщил о своем решении семье, а затем игрокам "Аль-Садда", потому что они следили за развитием событий.

Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на своей команде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» в итоге назначиал на должность главного тренера бывшего рулевого «Бетиса» Энрике Сетьена. 0