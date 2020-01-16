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    Хави объяснил решение отклонить предложение «Барселоны»

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    Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался от назначения на пост наставника «Барселоны».

    «Да, я действительно получил предложение от "Барселоны" в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.

    Первым делом я сообщил о своем решении семье, а затем игрокам "Аль-Садда", потому что они следили за развитием событий.

    Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на своей команде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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