Хави объяснил решение отклонить предложение «Барселоны»

«Да, я действительно получил предложение от "Барселоны" в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.
Первым делом я сообщил о своем решении семье, а затем игрокам "Аль-Садда", потому что они следили за развитием событий.
Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на своей команде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» в итоге назначиал на должность главного тренера бывшего рулевого «Бетиса» Энрике Сетьена. 0