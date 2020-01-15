СМИ: Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Главный тренерне покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, испанский специалист остается довольным своим положением в клубе, но также не решил, будет ли продлевать контракт с действующим чемпионом Англии. Люди, близкие к Гвардиоле, говорят, что у испанца «нет никаких шансов» уйти в конце этого сезона и он планирует остаться как минимум до окончания срока действия соглашения.

Сообщается, что у Хосепа есть пункт в контракте, который позволяет специалисту беспрепятственно покинуть «Манчестер Сити» летом 2020 года, но, как говорят, это не имеет значения из-за его желания остаться.

«Манчестер Сити» в настоящее время располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков в 22 турах Премьер-лиги. 0