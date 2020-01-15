Эриксен согласился перейти в «Интер» уже в январе

Датский полузащитниксогласился перейти в миланскийуже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил итальянский журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в Twitter.

27-летний датчанин выразил желание перейти в итальянский клуб, не дожидаясь окончания своего контракта летом 2020 года. Он готов принять условия по личному контракту и ожидает положительного исхода переговоров между клубами.

«Интер» уже вступил в официальные переговоры с «Тоттенхэмом» и предложил за переход полузащитника в январе 10 млн евро. При этом «шпоры» рассчитывают выручить за игрока не менее 20 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются. 0