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    Эриксен согласился перейти в «Интер» уже в январе

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    Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен согласился перейти в миланский «Интер» уже в зимнее трансферное окно.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Об этом сообщил итальянский журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в Twitter.

    27-летний датчанин выразил желание перейти в итальянский клуб, не дожидаясь окончания своего контракта летом 2020 года. Он готов принять условия по личному контракту и ожидает положительного исхода переговоров между клубами.

    «Интер» уже вступил в официальные переговоры с «Тоттенхэмом» и предложил за переход полузащитника в январе 10 млн евро. При этом «шпоры» рассчитывают выручить за игрока не менее 20 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются. 0

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