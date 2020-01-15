Березуцкий: Почему не поехал за Слуцким в Казань? Сейчас это просто нереально

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Россиирассказал, почему отказался от работы с Леонидом Слуцким в тренерском штабе

Отметим, что Березуцкий вместе со своим братом Алексеем помогал Слуцкому в голландском «Витессе».

«Почему не поехал за Слуцким в Казань? Сейчас это просто нереально. У меня половина вещей в Голландии, половина в России. Третьего населенного пункта я бы не выдержал.

А главное — дети, которых очень тяжело перевозить из одного города в другой. Нужно было решать вопрос с учебой. Да и другие бытовые вопросы, связанные с переездом, надо закрывать.

Это непросто и небыстро. Олег Яровинский сделал другой выбор — его дети и жена остались в Нидерландах до лета. У нас, к сожалению, такой возможности не было.

Можно чуть позже присоединиться к "Рубину"? Посмотрим. Если Леонид Викторович снова предложит — все может быть.

Конечно, было конкретное предложение от Слуцкого по поводу "Рубина". С братом советовался, но решения принимали порознь», — цитирует Березуцкого «Чемпионат». 0