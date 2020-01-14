Хеведес и Фарфан — в заявке «Локомотива» на сборы в Испании

Бенедикт Хеведес
globallookpress.com
На тренировочные сборы «железнодорожники» отправились в следующем составе:
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Марио, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.
На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 20 января он сыграет с румынским «Стяуа», 23-го— с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком». 0