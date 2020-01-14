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    Хеведес и Фарфан — в заявке «Локомотива» на сборы в Испании

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    Футболисты «Локомотива» прибыли в Испанию на первый сбор, который продлится до 27 января, сообщает пресс-служба клуба.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    На тренировочные сборы «железнодорожники» отправились в следующем составе:

    Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.

    Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

    Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Марио, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

    Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.

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